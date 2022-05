Voorleesburgemeester leest voor in Stellendam

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman las donderdagochtend 19 mei 2022 voor aan de peuters en kleuters van Stellendam. Ze was te gast bij kinderopvang Kibeo en openbare basisschool Stellegors. De kinderen bedankten haar met mooie tekeningen én een zelfgemaakte kleurrijke ketting. Een heel speciale: een ambtsketting voor de voorleesburgemeester.

De burgemeester van gemeente Goeree-Overflakkee zou eigenlijk tijdens de Nationale Voorleesdagen in januari al langskomen. Dat ging toen door de coronamaatregelen niet door. Nu kon het gelukkig wel.

'Vos gaat een stukje rijden’ voor de peuters

De burgemeester las voor de twee- en driejarigen voor uit het vrolijke voorleesboekje ‘Vos gaat een stukje rijden’. Over steentjes en door plassen, wobbel-bobbel en nog een hobbel! Vos merkt helemaal niet dat er allemaal vriendjes achterop springen. Voor de gelegenheid hadden de kinderen allemaal een mooie muts geknutseld, met dierenplaatjes uit het boek erop.

De kinderen waren ‘onder de indruk’ van de burgemeester met haar mooie ambtsketting. Ze luisterden bijna ademloos naar het verhaal en deden goed mee. Na afloop mochten de kinderen de ketting zelf nog even passen. Zo waren ze ook een beetje burgemeester.

'Maar eerst ving ik een monster’ voor de kleuters

De kinderen uit groep 1 en 2 moesten wel even nadenken over wie er nou kwam voorlezen. Iemand met een mooie ketting. Met de ‘b’, probeerde de leerkracht de kinderen te helpen. De baas? Ja, ook wel een beetje. Maar het was de burgemeester. Ze las voor uit het samenleesboek ‘Maar eerst ving ik een monster’. Een boek dat eigenlijk nooit uit is. De kinderen hadden het boek in de klas al vaker gelezen. Zo konden ze de burgemeester goed helpen om het verhaal te vertellen.

Daarna bewonderden de kinderen ook de ambtsketting. Zelf hadden ze ook mooie kettingen, met kleurtjes en paarden bijvoorbeeld. Maar deze zilveren ketting met een soort medaille was toch wel extra bijzonder.

Kibeo, Stellegors en de burgemeester kijken terug op een geslaagd voorleesmoment. Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, maar vooral ook heel erg leuk. “Het prikkelt de fantasie. Leuk om te zien hoe de kinderen enthousiast meedoen”, aldus burgemeester Grootenboer.