Voorlichting over vapen door artsen

Longarts Jacobine Herbrink en kinderarts Monique van den Beuken van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gaven woensdag 17 januari 2024 voorlichting aan de brugklassen van RGO College. De artsen gaven uitleg over de gevaren van vapen.

Dokters Herbrink en Van den Beuken maken zich grote zorgen over het grote aantal jongeren, dat in aanraking komt met vapen en hopen door de voorlichting leerlingen te weerhouden ermee te beginnen. De leerlingen kregen een voorbeeld te zien van een jongen van 19, die na veelvuldig vapen in het ziekenhuis belandde met ernstige longproblemen. Het maakte grote indruk op de leerlingen.

Vaak wordt er ten onrechte gedacht dat vapen onschuldig is. Het tegendeel is waar. Ook in vapes zitten naast nicotine vele andere schadelijke stoffen, zoals propyleenglycol, glycerine en diverse chemicaliën. Dit kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, ontwikkeling van (long)kanker en andere gezondheidsproblemen.

Uit cijfers van het Trimbos instituut blijkt dat één op de vijf jongeren tussen 12 en 25 jaar weleens een vape heeft gebruikt, waarvan de helft maandelijks. In een vape zit vaak net zoveel nicotine als in één tot twee pakjes sigaretten. Dat maakt vapen zeer verslavend. Nicotine is schadelijk voor de hersenontwikkeling. Jongeren hebben door te vapen ook een grotere kans op mentale en psychische problemen, zoals angststoornissen, depressies en leerproblemen.

Door vapen is de stap naar sigaretten kleiner. Volgens het Trimbos instituut gaan twee op de drie vapers gaan uiteindelijk roken. De tabaksindustrie richt zich expres op jongeren, met vrolijke designs die er onschuldig uitzien. De smaakjes waaruit gekozen kon worden, zijn sinds dit jaar verboden. Dat helpt om vapen minder aantrekkelijk te maken.

De artsen geven de ouders als tip mee om met hun kind in gesprek te gaan over vapen. Meer tips hierover vinden ouders op www.artsenslaanalarm.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws