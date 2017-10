Vraag een mantelzorgcompliment aan voor 1 november

Heeft u een mantelzorger die u trouw terzijde staat? Dan kunt u, zoals elk jaar, voor hem of haar een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. De indiendatum hiervoor is met twee weken verlengd. U heeft tot 1 november 2017 de tijd om dit te doen.

Mantelzorg

Onder 'mantelzorg' wordt alle extra zorg en hulp verstaan die, min of meer geregeld, uit liefde of sympathie aan iemand gegeven wordt. Het gaat hier om vaardigheden en activiteiten die de ander niet (goed) meer zelf kan doen of nooit zal kunnen doen.

Voorwaarden

De gemeente waardeert deze vorm van zorg zeer en stelt hier een mooi gebaar tegenover. Wel zijn er wat voorwaarden aan de aanvraag verbonden:

uw mantelzorger staat geregistreerd bij de Stichting ZIJN. Als dat nog niet het geval is, moet de mantelzorger zich laten registreren vóórdat deze aanvraag wordt ingediend. Dat kan eenvoudig via www.zijngo.nl/mantelzorg/inschrijfformulier-mantelzorger of door contact op te nemen met Stichting ZIJN, via telefoonnummer (0187) 48 24 00 (optie 1 in het keuzemenu) of via een e-mail aan receptie@zijngo.nl.

uw mantelzorger verricht meer dan acht uur per week ongebruikelijke zorg, voor een periode van drie maanden of langer. Het mantelzorgcompliment is niet bedoeld voor huisgenoten die gebruikelijke zorg verlenen.

u mag maar één mantelzorgcompliment weggeven per jaar en u moet een inwoner zijn van de gemeente Goeree-Overflakkee. De mantelzorger mag wel buiten de gemeente wonen.

Aanvragen

U kunt deze waardering over het jaar 2017 tot dinsdag 31 oktober 2017 digitaal aanvragen bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.

Aanvraagformulier

Het digitale aanvraagformulier is (alleen) tijdens de aanvraagtermijn te vinden op de website www.goeree-overflakkee.nl/mantelzorgcompliment. Mocht het invullen van dit E-formulier niet lukken, dan kunt u bellen naar de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187. Het formulier moet worden ingevuld uit naam van de zorgvrager.

Toekenning

Bij toekenning van het mantelzorgcompliment, krijgt uw mantelzorger na 1 november een brief toegezonden. Dit jaar is het vermelden van een bankrekeningnummer niet nodig, omdat de waardering wordt toegekend in de vorm van VVV-cadeaubonnen. Meer informatie over de uitreiking wordt vermeld in de toekenningsbrief.

Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Meldpunt van de gemeente Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 14 0187 (keuze 1). U kunt ook e-mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.