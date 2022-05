Vraag leerlingenvervoer voor schooljaar 2022/2023 aan

Iedere dag gaan kinderen naar school. Zij gaan lopend, met de fiets, de bus of de auto. Wanneer de school te ver weg is, kan een kind soms gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Het aanvraagformulier leerlingenvervoer staat op de website van de gemeente

Het formulier kunt u vinden op www.goeree-overflakkee.nl/leerlingenvervoer. Hier staat ook meer informatie over het leerlingenvervoer.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de dames van het leerlingenvervoer. Het team is dagelijks bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0187 of via leerlingenvervoer@goeree-overflakkee.nl.