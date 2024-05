Vraag nu leerlingenvervoer aan voor het schooljaar 2024/2025

Kan een kind niet zelfstandig naar school? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of gedragsproblemen? Of misschien omdat school te ver weg is? Dan kunnen ouders/verzorgers bij de gemeente een aanvraag doen voor vervoer van en naar school. Dat heet leerlingenvervoer.

Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/leerlingenvervoer. Op die pagina kunnen ouders/verzorgers ook meteen een aanvraag doen. Zorg ervoor dat het aanvraagformulier voor de zomervakantie binnen is bij team Leerlingenvervoer. Dan kan de aanvraag op tijd worden beoordeeld. Alleen dan is het vervoer vanaf de eerste schooldag al geregeld.

Neem voor vragen contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0187, optie 1 of mail naar leerlingenvervoer@goeree-overflakkee.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel