Vrienden van Carmen: van een fietstocht naar een blijvend initiatief

Op woensdag 5 februari 2025 waren Daaf Kieviet en André van Es te gast in het radioprogramma Op de Hoagte om te vertellen over de stichting Vrienden van Carmen. Een bijzonder verhaal over hoe een eenvoudige fietstocht uitgroeide tot een groots initiatief om geld in te zamelen voor het goede doel.

De stichting werd in 2014 opgericht na een spontane fietstocht, georganiseerd door Daaf Kieviet en een groep vrienden, om geld in te zamelen voor Ride for Hope. Het idee kreeg extra betekenis door Carmen, de dochter van Daaf, die in 2011 ernstig ziek werd. Tijdens een editie van Ride for Hope moedigde Carmen haar vader aan om zelf op de fiets te stappen.

Na een operatie waarbij Daaf veel gewicht verloor, begon hij met fietsen en voltooide hij Ride for Hope. Wat begon als een kleinschalige actie, groeide uit tot een jaarlijks terugkerend evenement. In 2014 organiseerde hij met een vriend een nieuwe fietstocht. Een oproep op Facebook leverde onverwachts tachtig deelnemers op, ondanks de regen op de ochtend van vertrek.

Van persoonlijke beleving naar stichting

Na het overlijden van Carmen op 25-jarige leeftijd werd besloten om een officiële stichting op te richten: Vrienden van Carmen. Het doel is geld inzamelen voor het Daniel den Hoed Familiehuis en andere goede doelen die passen bij de nalatenschap van Carmen.

De stichting bestaat inmiddels uit een vaste groep van 25 fietsers – een symbolisch getal dat verwijst naar de leeftijd die Carmen bereikte. Naast de jaarlijkse fietstocht organiseert de stichting diverse acties, zoals een cakeactie, een wijnverkoop in samenwerking met een slijterij in Sommelsdijk, een bingoavond en zelfs een klassiek voetbaltoernooi tussen Ajax en Feyenoord in Nieuwe-Tonge.

Een blijvende herinnering

Een van de belangrijkste projecten is de donatie aan het Daniel den Hoed Familiehuis, waar kamer 8.6 permanent aan Carmen is gewijd. Dankzij de donaties blijft deze kamer beschikbaar voor families van ernstig zieke patiënten. Dit jaar doneerde de stichting 4.000 euro aan het familiehuis.

Daarnaast worden er rond de feestdagen knuffels geschonken aan kinderen in regionale ziekenhuizen, waaronder het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Deze actie is geïnspireerd op een wens van Carmen, die veel troost haalde uit haar eigen knuffel tijdens haar ziekte.

De kracht van samenwerking

De kracht van Vrienden van Carmen ligt in de inzet van vrijwilligers en de steun uit de gemeenschap. Hoewel fondsenwerving een uitdaging blijft, blijft het team gemotiveerd. "Als je zelf actief blijft, blijven de deuren open," zegt Daaf Kieviet.

Met hun acties zamelen de Vrienden van Carmen niet alleen geld in, maar houden ze ook de herinnering aan Carmen levend. Hun werk inspireert anderen en toont hoe één persoon, met de steun van een betrokken gemeenschap, een blijvend verschil kan maken.

Door Internetredactie Omroep Archipel