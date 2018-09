Vrienden van ziekenhuis Dirksland schenkt oogdrukmeter aan oogheelkunde

Op woensdag 12 september 2018 was de Stichting Vrienden van ziekenhuis Dirksland op bezoek in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis om een tonometer, een mobiele oogdrukmeter, te overhandigen aan de afdeling oogheelkunde.

Bas de Clerq, oogarts, is ontzettend blij met deze gift. "De tonometer komt goed van pas, we zijn er erg blij mee. Met de tonometer heb je snel een betrouwbare oogdrukmeting en er hoeven geen oogdruppels gebruikt te worden. Iets dat door patienten vaak als vervelend ervaren wordt. Het meten van de oogdruk met de tonometer is niet belastend voor de patienten en daardoor heel patiëntvriendelijk. Een ander voordeel van dit apparaat is dat we nu ook makkelijk de oogdruk kunnen meten van patiënten die op bed liggen en bij kleine kinderen". Bas benadrukt dat je een stichting zoals De vrienden van ziekenhuis Dirksland niet overal hebt. "Het laat de goede relatie tussen de bevolking en het ziekenhuis zien".

Ook Paul van der Velden, lid raad van bestuur, spreekt zijn waardering uit voor het werk dat de stichting doet en de verbindende schakel die zij zijn tussen de bevolking en het ziekenhuis. "De stichting heeft ons al diverse keren geholpen aan medische apparatuur die niet uit het ziekenhuisbudget betaald kunnen worden. De ene keer is een gift klein, de andere keer groot, maar we zijn dankbaar voor alle financiële ondersteuning die zij bieden".

Vrienden van Ziekenhuis Dirksland

Voor Karel Olsthoorn is het de eerste keer dat hij vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een overhandiging doet. Een cheque ter waarde van euro 4.800 voor een tonometer. Karel is zelf gepensioneerd medewerker van het ziekenhuis en hoopt via de stichting het mooie werk voor te zetten om het ziekenhuis aan extra medische apparatuur te helpen.

Patiëntvriendelijkheid en het gemak voor de patiënt staan voorop bij de schenkingen die zij doen. De stichting financiert de apparatuur uit donaties en giften. Wilt u ook vriend worden van ziekenhuis Dirkland, dan vindt u meer informatie op de website www.vrienden.zhsdirksland.nl