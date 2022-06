Vrijwilliger gezocht VoorleesExpress en Boek aan huis

Ieder jaar verlaat gemiddeld 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress brengt daar verandering in en daarom is Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta opzoek naar vrijwilligers. Lees bijvoorbeeld voor bij gezinnen thuis of wordt coördinator van de VoorleesExpress.

Alles is mogelijk en zo helpen we gezamenlijk aan het stimuleren van de taalontwikkeling bij gezinnen.

Iedereen kan bij de Bibliotheek een boek lenen. Ook mensen die niet meer zelf in staat zijn om naar de Bibliotheek te komen. De service Boek aan Huis is voor iedereen die niet naar de Bibliotheek kan komen, maar wel graag een boek wilt lenen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is daarom opzoek naar vrijwilligers voor Boek aan Huis. Vrijwilligers van Boek aan Huis zijn het vaste gezicht en brengen boeken bij leden thuis. Eén keer in de zes weken worden nieuwe boeken bij de leden thuisgebracht en worden de gelezen boeken weer meegenomen.

Kijk voor meer informatie over de vacatures en het aanmelden op de website www.bzhd.nl.