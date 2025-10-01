Vrijwilligers dierenhulp gedupeerd: containers gesloopt voor blikjes

Dierenhulpverlening De Eilanden is opnieuw slachtoffer geworden van diefstal en zware vernielingen aan hun inzamelcontainers. De daders hebben het vooral gemunt op ingezamelde blikjes, waarvan een volle zak gemiddeld ongeveer € 15,- oplevert. Voor de organisatie, die draait op zo’n twintig vrijwilligers, betekent dit een forse financiële klap.

Het is inmiddels de negende of tiende keer dat een container van de dierenhulp wordt gesloopt. Daarbij worden niet alleen sloten opengebroken, maar vaak hele deksels eraf gesloopt. In sommige gevallen worden de containers zelfs in brand gestoken.

Hoge kosten voor dierenhulp

De opbrengst van de blikjes is van groot belang: hiermee kan de dierenambulance blijven rijden. Omdat de organisatie al kampt met een tekort aan middelen, drukken de vernielingen zwaar op het budget.

Mike Wesdorp, een van de vrijwilligers, vertelt: "We hebben helaas veel geld tekort. Gemiddeld rijden we voor zo’n 100 tot 200 euro aan benzine per week. Als we bijvoorbeeld een vogeltje ophalen, moeten we naar de vogelopvang in Zundert, of een kraai naar Rotterdam brengen. Dat kost gigantisch veel geld."

Zoektocht naar oplossingen

De politie heeft de aangifte ontvangen en is op zoek naar camerabeelden om de daders op te sporen. Zelf heeft de dierenhulp inmiddels bij de meeste containers camera’s opgehangen.

Waar de organisatie eerder zeventien containers had, staan er nu nog maar zeven. De overige zijn weggehaald uit woonwijken om verdere schade te voorkomen.

Dierenhulpverlening De Eilanden is dringend op zoek naar nieuwe, veilige locaties voor de inzamelcontainers, bijvoorbeeld bij supermarkten of sportverenigingen. Duurdere sloten van € 90,- per stuk bieden geen garantie, omdat men bang is dat complete containers dan worden meegenomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel