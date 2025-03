Vrijwilligers en vakmensen bouwen samen aan muzikaal Goeree-Overflakkee

Muziekgebouw Goeree-Overflakkee (GO) is de plek voor muziekeducatie op het eiland, met een breed aanbod voor jong en oud. Van kinderen die kennismaken met muziek tot volwassenen die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen, het Muziekgebouw speelt een belangrijke rol in de culturele ontwikkeling van de regio. In het radiopraatprogramma Op de Hoagte vertelden Swier Gast en Johan Jansen enthousiast over het Muziekgebouw GO.

Oprichting en groei

Opgericht in 2016 als reactie op veranderingen in het lokale onderwijs, is het Muziekgebouw ontstaan uit de samenwerking van muzikale partners en vrijwilligers. Johan Jansen, voorzitter van Muziekgebouw GO, legt uit: “We wilden het muzikale erfgoed van het eiland behouden en versterken.” Het gebouw draait nu op een solide basis van professionals en vrijwilligers, met één manager voor de operationele leiding.

De Muziekcarrousel

Een van de unieke initiatieven is de ‘Muziekcarrousel’, waarbij basisschoolkinderen een jaar lang kennismaken met verschillende instrumenten. Elke vier weken wisselen de docenten, zodat kinderen ontdekken welk instrument hen het meest aanspreekt. Het programma wordt vaak afgesloten met een gezamenlijke uitvoering.

Naast individueel muziekonderwijs ondersteunt het Muziekgebouw lokale orkesten en muziekverenigingen. Dit biedt zowel jeugd als volwassenen de kans om hun muzikale vaardigheden verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de lokale muzikale cultuur.

Muziek voor alle leeftijden

Het Muziekgebouw biedt muziekonderwijs voor alle leeftijden, van peuters tot volwassenen. Voor jonge kinderen zijn er speelse programma’s die hen laten kennismaken met ritme en melodie. Voor volwassenen biedt het gebouw een breed scala aan muziekdisciplines, van klassieke muziek tot pop en jazz.

Muziek als levenslange passie

Johan Jansen, die zelf al sinds zijn jeugd actief is in de muziek, benadrukt de waarde van muziek voor de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en het welzijn. “Muziek helpt je op een andere manier naar de wereld te kijken,” zegt hij.

Door Internetredactie Omroep Archipel