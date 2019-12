Vrijwilligers gezocht voor afvalonderzoek langs het Haringvliet

Schone Rivieren zoekt vrijwilligers die mee willen doen aan een grootschalig 'citizen science' (burgerwetenschap) onderzoek naar plastic afval langs de Maas, de Waal en het Haringvliet. Afval opruimen alleen is niet voldoende. Door het afval langs de rivieren in kaart te brengen kan de bron worden aangepakt. De 'rivierafvalonderzoekers' leveren zo een onmisbare bijdrage bij het halen van de doelstelling: plasticvrije rivieren in 2030. Het onderzoek is onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee.

Onderzoek voor aanpak aan de bron

Binnen Schone Rivieren zijn er honderden rivierafvalonderzoekers actief. Deze getrainde vrijwilligers verzamelen data over het afval langs de rivieroevers om inzicht te krijgen in de hoeveelheid, samenstelling en herkomst. De resultaten worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid rondom plastic en plastic afval aan te scherpen. De werving voor het onderzoek in het voorjaar 2020 langs de Maas, de Waal en het Haringvliet gaat nu van start. Meld je hier aan!

Schone Rivieren

Wereldwijd vormt de plasticsoep een bedreiging voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Dat probleem begint dichterbij dan je denkt. Plastic afval dat hier in de Nederlandse rivieren belandt, stroomt naar de Noordzee. IVN Natuureducatie, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee bundelen de krachten en brengen hierin verandering met Schone Rivieren. Ons doel? Plasticvrije rivieren in 2030. Lees meer over onze aanpak op www.schonerivieren.org.

Maart 2019 kreeg Schone Rivieren een gelddonatie van 1,95 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. Verdere uitbreiding van zowel de opruim- als onderzoeksacties naar de grote rivieren in Nederland is mogelijk dankzij deze donatie.