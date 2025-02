Vrijwilligers gezocht voor buurtbemiddeling op Goeree-Overflakkee

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over buurtbemiddeling ondertekend met woningcorporatie Oost West Wonen, de politie en mediator Judidit. Buurtbemiddeling is een methode die helpt om burenruzies te beperken, in een verhardende samenleving, waarin tolerantie ten opzichte van anderen soms ver te zoeken is.

De gemeente maakte in 2017 een start met buurtbemiddeling. Mediator Judith Dingemanse van Judidit gaat vanaf nu als onafhankelijke partij buurtbemiddeling uitvoeren. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zette haar handtekening onder de overeenkomst, net als vertegenwoordigers van Woningcorporatie Oost West Wonen en de politie.

Buurtbemiddeling is een methode waarbij bemiddelaars helpen om conflicten tussen buren op te lossen. Dat kan gaan over verschillende problemen, als geluidsoverlast, erfafscheidingen, afval of parkeerproblemen. Het doel is om de buren weer met elkaar in gesprek te brengen en samen tot een oplossing te komen, zodat bijvoorbeeld ingrijpen door de politie of een gang naar de rechter niet nodig is.

Samenwerken

“Het is belangrijk dat we samenwerken op dit gebied”, zegt de burgemeester. “Zo heeft de gemeente een woonoverlastcoördinator. Die krijgt meldingen binnen en probeert altijd eerst laagdrempelig de mensen het zelf op te laten lossen. Als dat niet lukt, dan zetten we buurtbemiddeling in. Als ook buurtbemiddeling niet lukt, dan krijgen we het als gemeente weer terug en zoeken we met elkaar naar een ander oplossing.”

De bedoeling is om met elkaar een samenleving te creëren waarin mensen zelfredzaam zijn. “We hopen op deze manier dat we mensen ook wat tools geven om dat ook te kunnen doen. En dat we zo weer teruggaan naar veel meer ‘wij’, in plaats van ‘ik alleen’ in de straat of in de wijk.”

Samen leven

“Leefomgeving is een onderwerp dat ons als woningcorporatie nauw aan het hart ligt ”, vertelt directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen. “Wonen gaat niet alleen om de stenen, maar ook om samen leven. Het gaat vooral om begrip hebben voor elkaar en de verschillen te waarderen. Daar zijn soms goede gesprekken voor nodig.”

De samenwerkende organisaties houden zich met de buurtbemiddeling bezig. “Uiteindelijk gaat het om de mensen die er wonen”, voegt de directeur-bestuurder van de woningcorporatie toe. “Ik nodig mensen dan ook van harte uit om die handschoen op te pakken en met elkaar de samenwerking aan te gaan.”

Luisterend oor

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers die luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder partij te kiezen, legt Ramon Duiven van de politie uit. “Ze zijn beslist geen boa’s die langskomen om burenruzie’s op te lossen. Je moet die vrijwilligers zien als inwoners die zich inzetten om de leefbaarheid te vergroten.”

De buurtbemiddelaars krijgen voor ze aan de slag gaan een driedaagse training, zo vertelt coördinator Judith Dingemanse van Judidit. “Ze worden professioneel opgeleid, in een driedaagse training, met enthousiaste, professionele trainers. Die dagen vliegen om, want het is afwisselend met theorie en rollenspellen. Het is een opleiding waar je ook in je dagelijks leven heel veel aan kan hebben.”

Er worden nog vrijwilligers gezocht die zich in willen zetten voor buurtbemiddeling. Meer informatie via de website van de gemeente.



Door Internetredactie Omroep Archipel