Vrijwilligers maken het verschil op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 14 maart 2025 vond de eerste dag van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats, georganiseerd door het Oranje Fonds. Door heel Nederland werd het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht gebracht. Ook op Goeree-Overflakkee waren er diverse activiteiten, waaronder een plantactiviteit op CuraMare-woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en wethouders Berend Jan Bruggeman en Henk van Putten namen hieraan deel door plantjes te poten.

Met deze activiteit werd zichtbaar gemaakt hoe waardevol en plezierig vrijwilligerswerk kan zijn. Bovendien genoten de bewoners van Nieuw Rijsenburgh van een gezellige activiteit en kregen zij een eigen plantje om hun kamer of woongroep op te fleuren. Vrijwilligers zorgden ervoor dat bewoners die niet zelf konden deelnemen, hun plantjes op hun kamer of woongroep ontvingen.

Samen zorgen voor elkaar

Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol op Goeree-Overflakkee. Veel inwoners zetten zich in voor anderen, bijvoorbeeld in de zorg, sport, cultuur, verenigingen, kerken of binnen de eigen familie en buurt. De gemeente moedigt deze initiatieven actief aan en biedt ondersteuning waar mogelijk.

Burgemeester Grootenboer benadrukt hoe belangrijk het is om elkaar te steunen. "Vrijwilligerswerk brengt niet alleen voldoening, maar versterkt ook het gemeenschapsgevoel en de onderlinge betrokkenheid." Ook wethouder Bruggeman ziet vrijwilligers als een onmisbare schakel. "Zij vormen de basis van onze samenleving. Hun inzet verbindt mensen en draagt bij aan een warme en actieve gemeenschap." Wethouder Van Putten sluit zich daarbij aan. "Vrijwillige inzet brengt mensen samen. Door met elkaar aan de slag te gaan, laten we zien hoe waardevol het is en hopen we anderen te inspireren zich ook in te zetten."

Vraag en aanbod van hulp

GOvoorelkaar is hét platform voor vrijwilligers op Goeree-Overflakkee. Hier komen hulpvragen en hulpaanbod samen. Angelique van der Poel, matchmaker bij GOvoorelkaar, licht toe: “Op dit platform kunnen zowel organisaties als particulieren hun hulpbehoefte kenbaar maken. Of het nu gaat om hulp bij een computerreparatie of het onderhouden van een tuin, inwoners met tijd en energie kunnen hier reageren op oproepen. Dit zorgt voor een veilige en overzichtelijke manier om hulpvragers en vrijwilligers met elkaar te verbinden.”



