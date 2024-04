Vrijwilligers zetten zich in voor een schoon strand

De werkgroep Strand en Zee van de NLGO, de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee, zet zich in voor het behoud van onze kustlijn door regelmatig gezamenlijk of individueel afval te rapen in het natuurgebied De Kwade Hoek bij Ouddorp. De stroming en de ligging van het Natura 2000 gebied brengen de vrijwilligers in contact met een bonte verzameling aan afval, variërend van alledaagse plastic verpakkingen tot de meest ongewone voorwerpen.

De vrijwilligersgroep van Natuurmonumenten bestaat uit ongeveer 50 actieve leden, elk gemotiveerd door hun eigen redenen om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. Tijdens het opruimen van het strand en de duinen, delen de vrijwilligers hun hoopvolle visies voor de toekomst.



Door Internetredactie Omroep Archipel