Vrijwilligersfestival 2023: vrijwilligers zijn de vips

Het Vrijwilligersfestival van Goeree-Overflakkee komt er weer aan. Op vrijdag 8 september 2023 is het zo ver. Het gezellige gratis festival wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd door de gemeente en door vrijwilligersplatform GOvoorElkaar.

Het parkeerterrein van het gemeentehuis in Middelharnis verandert voor de gelegenheid in een festivalterrein. Van 16:00 tot 21:00 uur is iedereen die zich aangemeld heeft van harte welkom. “De vorige editie smaakte naar meer”, zo vertelt een enthousiaste wethouder Berend Jan Bruggeman. “We hopen dat veel vrijwilligers dit feest mee komen vieren.”

Cement van de samenleving

Het Vrijwilligersfestival wordt georganiseerd om alle vrijwilligers uit de gemeente te bedanken voor hun tijd en inzet. De gemeente ziet vrijwilligers als het cement van de samenleving. Vaak doen ze hun werk onzichtbaar en zonder veel aandacht op te eisen. De gemeente waardeert wat ze doen en realiseert zich ook hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor Goeree-Overflakkee. “Dit festival is echt bedoeld om onze vrijwilligers te bedanken én in het zonnetje te zetten. Zij zijn onze vips”, zo benadrukt Bruggeman.

Programma

Op het terrein aan de Koningin Julianaweg komen onder andere een (alcoholvrije) bar, een terras met zitplekken en een springkussen. Lokale ondernemers en organisaties als Tinus de IJsboer, Brandstof Koffie, Munt&Zo, De Vershal, Bakkerij van Harberden, Peet the Flowerman, Jan de Visman, Gemiva Middelharnis en EHBO Sommelsdijk/Middelharnis zijn aanwezig.

Het muziekprogramma op het podium is dit keer van 18:00 tot 21:00 uur. Ook dit jaar blijkt uit de line-up dat op Goeree-Overflakkee veel talenten wonen. Onder andere de ABBA rock-tribute band ‘Does your mother know’ treedt op. Ook komt Amber van Opijnen met haar band. Gwendolyn Dance & Entertainment verzorgt een spetterend dansoptreden.

In de middag is er ruimte voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld optredens of workshops van verenigingen. Denk aan een sprankelende demonstratie van twirlvereniging Vivace en de voordracht van gedichten door de Reizende Dichters. De bezoekers kunnen zelf ook actief meedoen, bijvoorbeeld bij een Tabata-activiteit.

Aanmelden

Toegang voor vrijwilligers is gratis. Elke vrijwilliger mag een gast meenemen. Is de gast iemand die ook vrijwilliger is op Goeree-Overflakkee? Meld hem of haar dan apart aan. Ook kinderen zijn van harte welkom. Bij binnenkomst op het festival krijgen de vrijwilligers munten om te besteden bij de bar en de kramen. Aanmelden kan tot en met maandag 4 september 09:00 uur op www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersfestival.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws