Vrijwilligerswerk in de zorg: een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving

Vrijwilligerswerk is een onmisbaar onderdeel van onze samenleving en brengt vreugde aan zowel degenen die geholpen worden als aan de vrijwilligers zelf. CuraMare, de grootste zorgorganisatie op Goeree-Overflakkee, is regelmatig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Maar waarom zou je vrijwilliger worden in de zorg?

Vrijwilligerswerk is een manier om iets terug te geven aan de gemeenschap en anderen te helpen. Of je nu een paar uur per week kunt besteden of meer tijd wilt vrijmaken, jouw inzet kan een groot verschil maken in het leven van mensen die jouw hulp nodig hebben.

We spraken met Charlotte, die sinds 2 jaar vrijwilliger is bij CuraMare als medewerker bij bakactiviteiten. "Ik kwam een vacature tegen op Facebook waarin ze vrijwilligers zochten. Eerst twijfelde ik omdat ik al een drukke baan heb, maar uiteindelijk stuurde ik in 2020 toch een e-mail uit nieuwsgierigheid." Charlotte werd gekoppeld aan een van de coördinatoren voor vrijwilligerswerk, die haar persoonlijk advies gaf en met haar brainstormde over de mogelijkheden. "In eerste instantie dachten we aan de functie van winkelmedewerker in de kleine supermarkt in Nieuw Rijsenburgh. Maar omdat ik dat al in het dagelijks leven doe, gingen we samen met de coördinator verder kijken naar andere mogelijkheden. Toen ik hoorde over de mogelijkheid om samen met bewoners te bakken, was ik meteen enthousiast!" Toevallig wilden ze bij Nieuw Rijsenburgh een groep starten om met een bakker en de bewoners gezellig te gaan bakken. Charlotte kon gelijk aan de slag. Dat beviel goed. Sindsdien is ze maandelijks als vaste vrijwilliger aanwezig op de bakgroep.

De zorgorganisatie heeft een Vrijwilligersacademie waar vrijwilligers workshops kunnen volgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe kennis op te doen. Deze academie biedt een breed scala aan educatieve mogelijkheden om vrijwilligers te ondersteunen en te helpen groeien.

Dankzij de hulp en inzet van vrijwilligers hebben bewoners van zowel woongroepen als appartementen kunnen genieten van diverse bijzondere activiteiten, zoals een mooie bootreis naar de Biesbosch vanaf het Havenhoofd in Middelharnis en een bezoek aan De Mekkerstee. Ook hebben bewoners Intratuin Numansdorp bezocht in de decembermaand om de kerstsfeer te proeven. Medewerkers van heel CuraMare en bewoners van Nieuw Rijsenburgh hebben dankzij vrijwilligers kunnen genieten van een Italiaans buffet op de nationale dag van de gastvrijheid.

Kijk voor meer informatie over vrijwilligerswerk bij CuraMare op https://www.curamare.nl/vrijwilligerswerk/vrijwilligerworden.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws