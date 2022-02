Vrouw aangereden op zebrapad in Oude-Tonge

Woensdagochtend 23 februari 2022 rond 08:30 uur is er een vrouw aangereden op het zebrapad bij een school in de Julianastraat in Oude-Tonge. De ambulance en traumahelikopter zijn ter plaatse gekomen om het slachtoffer te helpen aan de opgelopen verwondingen.

De arts van het traumateam hoefde niet mee met het slachtoffer. Het slachtoffer is wel met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. De politie onderzoekt het ongeval.