Vrouw uit Middelharnis overleden bij ongeval op N59 bij Nieuwerkerk

Twee personen zijn zondag 13 oktober 2024 overleden na een ernstig ongeluk op de Provincialeweg N59 ter hoogte van Nieuwerkerk. Het ongeval gebeurde omstreeks 02:50 uur. Twee personenwagens botsten frontaal tegen elkaar.

Verschillende hulpverleners kwamen ter plaatse, maar voor een 25-jarige vrouw uit Middelharnis mocht dit niet meer baten. Het andere slachtoffer is een 22-jarige man uit Nieuwerkerk. Hij zat bekneld in zijn auto. Nadat de brandweer hem heeft bevrijd is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook hij overleden aan zijn verwondingen. De toedracht van het ongeval wordt onderzocht.



Door Internetredactie Omroep Archipel