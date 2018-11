Vrouw uit sloot gehaald Zuiddijk Herkingen

Onbekend is hoe lang ze al in het water lag maar toen de hulpdiensten arriveerden was het duidelijk dat ze er snel uit moest. De vrouw was donderdagmiddag 1 november 2018 op de Zuiddijk tussen Dirksland en Herkingen met haar scootmobiel in het water terecht gekomen en kon met geen mogelijkheid zelf op de kant komen.

Een omstander snelde het water in en hield het slachtoffer boven water. De hulpdiensten brachten de twee op de kant. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.