Vrijdagavond 21 februari 2020 werd op de Korendreef in Middelharnis ter hoogte van de Jumbo een vrouw van haar fiets gereden. Zij heeft hierdoor licht letsel. De bestuurder van de vermoedelijk grijze Audi A3 is doorgereden. De politie verzoekt de bestuurder dringend zich te melden.

Heeft u iets gezien of weet u wie de dader is? Meld dit dan via 0900-8844 of bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.