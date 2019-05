Vrouw zwaargewond bij aanrijding op Staakweg Dirksland

Op donderdagmiddag 16 mei 2019 heeft er een ongeval plaatsgevonden op de N215 Staakweg nabij Dirksland. Een personenauto is tot stilstand gekomen tegen een lantaarnpaal nadat het voertuig geraakt was door een vrachtwagen. Bij het ongeval kwam de bestuurster bekneld te zitten. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd door onder andere het dak van de auto te knippen. Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Tweeten Previous Next

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Koning Willem-Alexander bezoekt Windpark Krammer Op woensdag 15 mei 2019 bezocht koning Willem-Alexander Windpark Krammer om de officiële opening van dit windmolenpark te verrichten. De koning deed dat door een grote stekker in een...

Goeree-Overflakkee krijgt dagdienst-kazerne In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van de gemeente Goeree-Overflakkee, zal vanaf 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de...

Bunkers gaan open voor publiek Vaak onopvallend verborgen in het landschap, ligt de Nederlandse kust nog vol met bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 25 mei 2019 is het Bunkerdag. Tussen 10:00 en 17:00 uur...

Gratis spel en kans op sponsorcheque tijdens inleveractie milieustraten Goeree-Overflakkee De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraten in Middelharnis en Goedereede....

150.000 euro voor uniek zandwallengebied Ouddorp De gemeente Goeree-Overflakkee is betrokken bij de toekomst van het zandwallen- en schurvelingengebied op de Kop van Goeree. Voor bewoners en eigenaren van een zandwal of schurveling is in...

Weekopleiding Lifeguard Beach levert gekwalificeerde strandwachten op Een kweekvijver voor jongeren die strandwacht (lifeguard) willen worden. Daartoe leidt een unieke samenwerking tussen Reddingsbrigade Nederland, de Ouddorpse Reddingsbrigade, Surfschool...

Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland schenkt € 70.500,- Woensdag 24 april 2019 kreeg Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis twee cheques overhandigd van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland. Eén cheque ter waarde van € 10.000,00...

Gemeente onderzoekt sport- en beweeggedrag inwoners De gemeente Goeree-Overflakkee is geïnteresseerd in het sport- en beweeggedrag van haar inwoners. Daarom heeft de gemeente aan ruim 2.500 inwoners een enquête gestuurd met vragen...

Tien SchuldHulpMaatjes ontvangen certificaat van bekwaamheid Begin februari is SchuldHulpMaatje Goeree-Overflakkee officieel van start gegaan. Vanaf dat moment was het voor geïnteresseerden mogelijk zich aan te melden om getraind te worden tot...

Kinderfeestje als Ot en Sien in Streekmuseum Voor jongeren tussen de 6 en 8 jaar heeft het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk een nieuw kinderfeestje ontwikkeld. Verkleed als Ot en Sien gaan de kinderen door het museum om...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!



Terug naar homepagina