Vrouwen helpen vrouwen in de strijd tegen huiselijk geweld

Ladies' Circle Goeree-Overflakkee is een organisatie die onderdeel is van een landelijk, maar ook internationaal netwerk. De organisatie bestaat uit 16 enthousiaste dames van Goeree-Overflakkee, die zich inzetten om geld in te zamelen voor goede doelen.

De aandacht gaat deze keer uit naar hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Om dit kracht bij te zetten, komt er wel een beetje geweld aan te pas.

Het ingezamelde geld wordt onder andere gebruikt om vrouwen zowel lichamelijk als geestelijk weerbaarder te maken. Met steun van andere vrouwen kunnen ze zich van hun sterkste kant laten zien.



Door Internetredactie Omroep Archipel