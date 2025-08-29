Vrouwen melden onveilige locaties, ook op Goeree-Overflakkee

Uit nieuwe cijfers, gepubliceerd op 28 augustus 2025 door Pointer en het AD, blijkt dat meer dan 11.000 vrouwen zich onveilig voelen op bijna 13.000 locaties in Nederland, waaronder verschillende plekken op Goeree-Overflakkee. Op meer dan de helft van deze locaties is een vrouw of iemand in haar omgeving iets overkomen. De gegevens, die gepaard gaan met een interactieve kaart, geven inzicht in de specifieke plekken waar vrouwen zich ongemakkelijk voelen of zelfs gevaarlijk vinden.

Onveilige Omgeving

Een groot aantal vrouwen (71%) geeft aan dat de fysieke staat van de omgeving bijdraagt aan hun gevoel van onveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn kapotte lantaarnpalen die lang niet worden gerepareerd of het ontbreken van alternatieve routes rond verlaten gebieden.

Vrouwen passen vaak hun gedrag aan om zichzelf te beschermen. Zo vermijden ze bepaalde plekken in het donker, kiezen ze voor alternatieve routes en houden ze vrienden op de hoogte van hun locatie. Ook geeft 20% aan zich te bewapenen, bijvoorbeeld door sleutels tussen de vingers te houden als bescherming.

Goeree-Overflakkee

Op het eiland zijn acht locaties gemeld als onveilig, met de meeste meldingen uit Middelharnis en Sommelsdijk. Vrouwen geven aan dat ze zich onveilig voelen omdat anderen daar eerder iets is overkomen, of omdat de omgeving hen een gevaarlijk gevoel geeft. Eén vrouw meldde zelfs een incident in Sommelsdijk. Ook het natuurgebied Middel- en Oostduinen werd aangeduid als een onveilige locatie.

Kaart van Onveilige Locaties

De interactieve kaart toont niet alleen de locaties waar vrouwen zich onveilig voelen, maar biedt ook inzicht in de specifieke redenen en hoe zij hun gedrag daarop aanpassen. De ervaringen van vrouwen zijn herschreven om privacy te waarborgen. De kaart is te raadplegen via deze link.

Wat te doen

Als je in gevaar bent of je bedreigd voelt, bel dan onmiddellijk 112. Als je getuige bent van straatintimidatie, kun je steun bieden door te vragen of de persoon in orde is of voorstelt een stukje mee te lopen. Daarnaast kun je als omstander de situatie observeren, de dader aanspreken, de dader afleiden, het slachtoffer van de dader afzonderen, anderen betrekken en/of de intimidatie melden bij de politie. Het is belangrijk om altijd je eigen veiligheid in acht te nemen en bij escalatie de politie te bellen.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel