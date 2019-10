Vul een schoenendoos en help kinderen in arme gezinnen

Het begint met een lege schoenendoos. Eenmaal mooi versierd en gevuld met schoolspullen, hygiëne producten, speelgoed en een knuffel is het een cadeau van onschatbare waarde. Actie4Kids wil er dit jaar landelijk weer zo’n 45.000 inzamelen voor kinderen die elders op de wereld leven in moeilijke omstandigheden. Een beetje delen van onze overvloed met kinderen die bijna niets hebben. Zo maakt elke schoenendoos het verschil en dat is goed nieuws.

Goed nieuws is ook dat Actie4Kids er voor zorgt dat bij elke schoenendoos een boekje met Bijbelverhalen wordt uitgedeeld. Het aantal van 45.000 is misschien ambitieus, maar de organisatie rekent weer op de bereidheid van veel kinderen en volwassenen om een lege schoenendoos om te bouwen tot een waardevol geschenk. De doellanden zijn dit jaar Roemenië, Moldavië en Malawi.

Doe mee! Ga voor deelname of informatie naar www.actie4kids.org. U kunt ook contact opnemen met het kantoor in Ermelo: tel. +31 341-418061 of info@actie4kids.org.

De schoenendozen kunnen tot en met 21 november 2019 worden ingeleverd bij:

Bibliotheek Ouddorp, Raadhuisstraat 4, tijdens openingstijden,

Fam. Westhoeve, Molentienden 80 in Ouddorp,

Partycentrum Oostdam in Goedereede tijdens openingstijden,

Noorthoek Assurantiën en Hypotheken, Keijzerstraat 16c, Stellendam tijdens kantooruren

Fam. Vreeken, Voorstraat 18 in Sommelsdijk.

Natuurlijk kunt u de doos ook inleveren via uw deelnemende school of kerk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Westhoeve op telefoonnummer 06-22864506.