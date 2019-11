VVD en CDA willen snel duidelijkheid over N59

VVD en CDA in Zuid-Holland willen snel duidelijkheid over de werkzaamheden aan de N59 op Goeree-Overflakkee. Beide fracties vragen zich af wanneer het project wordt afgerond.

“De N59 moet veiliger worden en de doorstroming van het verkeer moet beter. Dat is noodzakelijk, zeker voor de mensen die er dagelijks gebruik van maken”, stelt VVD-Statenlid Mirjam Nelisse. “Wij hebben in juli al vragen gesteld over de voortgang, omdat wij signalen kregen dat het niet opschoot. Die vragen zijn bijna vier maanden later pas beantwoord en we weten nog steeds niet echt waar we aan toe zijn.”

Volgens het college moeten de werkzaamheden voor eind 2024 zijn afgerond. Vanwege grote drukte rond andere projecten in de regio, is er echter nog geen precieze planning. Nelisse: “Wat ons betreft is de N59 juist een van de wegen die als eerste moet worden opgeknapt. Het is de toegangsweg naar een eiland, dus bij drukte is er geen alternatief. En als er een ramp gebeurt, is het heel moeilijk om te evacueren. Hoe eerder de weg verbeterd is, hoe beter.”