VVD-raadslid Ellen Nijssen stapt over naar VKGO

Raadslid Ellen Nijssen maakt per direct de overstap van de VVD-fractie naar de VKGO-fractie. Door haar komst groeit de lokale politieke partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) naar vijf raadsleden. De VVD-fractie op het eiland zal voortaan alleen nog bestaan uit Ronald Weydema.

Nijssen, die fractievoorzitter was bij de VVD, benadrukt dat ze haar beslissing weloverwogen heeft genomen en spreekt van een logische overstap. “Ik ben zeven jaar geleden de politiek ingegaan om de belangen van ons eiland te verdedigen,” zegt ze. “Ook zet ik me in voor een transparante lokale overheid die inwoners en ondernemers vooropstelt en ondersteunt. Ik ben ervan overtuigd dat ik binnen een lokale partij meer kansen heb om die doelen te bereiken. VKGO is er voor alle kernen, staat dicht bij de inwoners en richt zich volledig op lokale kwesties. Ik ben hen dankbaar voor het vertrouwen en heb ontzettend veel zin om samen verder te bouwen aan ons mooie eiland en een daadkrachtige, transparante lokale overheid.”

Ondernemer Ellen Nijssen begon haar politieke carrière in 2014, nadat ze zeven jaar lid was geweest van de Ladies’ Circle Goeree-Overflakkee, een serviceclub die activiteiten organiseert om goede doelen te steunen. Toen ze vanwege de leeftijdslimiet moest stoppen, zocht ze een andere manier om zich in te zetten voor de samenleving. Dat leidde haar naar de VVD, waar ze aanvankelijk actief was in het bestuur en als secretaris. Via de steunfractie en de cursus Politiek Actief kwam ze in 2018 in de gemeenteraad terecht. In 2022 werd ze fractievoorzitter van de VVD.

VKGO-fractievoorzitter Aat van Alphen laat weten blij te zijn met de versterking in de gemeenteraad. “Ellen is lokaal zeer betrokken,” zegt hij. “Ze ziet dat de invloed van lokale partijen in de gemeentelijke politiek groeit en kan hieraan bijdragen. Ik ben ervan overtuigd dat ze haar energie en ambitie bij ons zal inzetten in het belang van zowel de bewoners als de bedrijven op het eiland.”



Door Internetredactie Omroep Archipel