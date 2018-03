Waardevol-lintje voor Daan van den Broek

Namens de ChristenUnie reikte Marielle van den Berg eind februari 2018 het Waardevol-lintje uit aan Daan van den Broek uit Dirksland. De Waardevol-lintjes worden uitgereikt aan mensen of organisaties die waardevol zijn voor Goeree-Overflakkee.

Daan is elke zaterdagmorgen al om 07:00 paraat op het voetbalveld van DVV’09 om de velden te keuren. Daan doet dit al 30 jaar lang, eerst voor V.V. Dirksland, later ook voor DES en na het samengaan van deze clubs in 2009 (waar Daan grote voorstander van was) is hij dit blijven doen voor DVV’09.

Naast het keuren van de velden organiseert Daan ook al 29 jaar het schoolvoetbal op ons eiland. Ooit begon het met 6 deelnemende scholen, nu doen er 31 scholen mee en hopen er komend schoolvoetbaltoernooi in maart maar liefst 1200 kinderen mee te doen. Tevens organiseert Daan nu al een aantal jaar een zaalschoolvoetbaltoernooi waar ook steeds meer scholen aan deelnemen.

Behalve voor de voetbalsport op ons eiland zet Daan zich ook in voor Volkstuinvereniging Klein Grond Bezit Dirksland. Sinds 1986 is hij al secretaris bij deze vereniging, met nu 120 leden. De ChristenUnie vindt zijn inzet voor Dirksland en daarbuiten waardevol. Daan maakt het eiland mooier.

Als er mensen zijn die Daan willen helpen met de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi dan is die hulp van harte welkom, op termijn wil Daan deze mooie taak overdragen aan nieuwe enthousiastelingen die zich willen inzetten voor het schoolvoetbal.