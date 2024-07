Waarom de politie de illegale raveparty in Den Bommel liet doorgaan

Het was een bewuste keuze van de politie om niet in te grijpen bij de illegale raveparty bij een leegstaande boerderij in Den Bommel. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord op vragen van VVD-raadslid Ronald Weydema.

In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni 2024 vond op het terrein van een leegstaande boerderij aan de Groeneweg voor de tweede keer een raveparty plaats. In de loop van zondagmorgen stonden er nog tenten en voertuigen op het terrein en daaromheen. De vertrekkende feestgangers zorgden voor overlast en voor onveilige situaties. Net als bij een eerdere raveparty is besloten het feest niet te beëindigen maar door te laten gaan.

Risicoanalyse

Ronald Weydema van de VVD-fractie wilde van de burgemeester en wethouders weten of er een risicoanalyse van de situatie is gemaakt en of er op basis van de uitkomst daarvan is besloten om niet in te grijpen. Bij een risicoanalyse wordt bijvoorbeeld gekeken naar de capaciteit aan mankracht, het aantal bezoekers, het drugsgebruik en de hoeveelheid overlast voor de omgeving.

De gemeente antwoordt dat de politie, in afstemming met de Hoofdofficier van Dienst, heeft besloten op dat moment de situatie te monitoren. Dit op basis van de omstandigheden zoals de afgelegen locatie, een onoverzichtelijk en donker terrein en omdat de organisator van het feest niet te bereiken was. Op basis van het aantal voertuigen wordt het aantal aanwezigen geschat tussen de 300 en 500. Vanwege de situatie is besloten het terrein niet te betreden en het feest te beëindigen. Ook werden de generatoren en geluidsapparatuur niet in beslag genomen.

Afspraken

Weydema wilde ook weten of er die nacht afspraken met de organisatie zijn gemaakt om te stoppen en of er is overwogen om de generatoren en geluidsapparatuur van de feestgangers in beslag te nemen. Daarop antwoordt de gemeente dat het in de nachtelijke uren door de politie niet gelukt is contact te leggen met een organisator. In de ochtend is wel gesproken met een betrokkene, waarbij afspraken zijn gemaakt over het beëindigen van het feest.

Naar aanleiding van de vorige raveparty zijn er afspraken gemaakt met de nieuwe eigenaar van het terrein om herhaling te voorkomen. Op een vraag van de VVD-fractie antwoordt de gemeente dat de afspraak met de eigenaar is om het terrein en de panden deugdelijk af te sluiten en de situatie goed te monitoren. Het terrein kan niet ommuurd worden met blokken, omdat de brandweer ook altijd toegang tot het terrein moet kunnen hebben. De afsluiting van het terrein en panden worden regelmatig gemonitord door de gemeente en wordt op verzoek gelijk verbeterd of aangepast door de eigenaar.

Surveillance

De eigenaar is wederom gevraagd de locatie beter af te sluiten en zo mogelijk cameratoezicht in te zetten. Ook bespreekt de gemeente met de politie wat nog meer mogelijk is om dergelijke evenementen tijdig te kunnen beëindigen. Garanties om herhaling in de toekomst te voorkomen kunnen niet gegeven worden, al wordt de locatie vaker meegenomen tijdens de surveillance van de politie en de boa's.

De gemeente is in gesprek met de eigenaar over restauratie van de boerderij en herontwikkeling van het perceel. De ontwikkelaar heeft hiervoor een plan ingediend, en dat is stedenbouwkundig beoordeeld en wordt nu aangepast. Als er overeenstemming is bereikt tussen de gemeente en de ontwikkelaar, wordt het plan ter beoordeling aangeboden aan de provincie.



Door Linda van der Klooster