Waarom garnalenprijzen door het dak gaan

Garnalen zijn momenteel duurder dan ooit. Ook de prijs van Stellendamse garnalen is enorm gestegen. De prijs die consumenten betalen voor de gepelde garnalen is in een jaar tijd verdubbeld.

Voor vissers is de opbrengst van verkoop per kilo zelfs bijna vier keer zo hoog geworden. Dat betekent echter niet dat vissers meer verdienen. De stijging in prijzen is namelijk vooral te wijten aan een vermindering van de vangst en hogere kosten. Daardoor is de voorraad garnalen geslonken en dat zorgt voor schaarste en dus voor een prijsstijging.

Tijdens het afgelopen garnalenseizoen, najaar 2023, werden er veel minder garnalen aan land gebracht dan in de voorgaande jaren. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Wageningen haalden de 150 Nederlandse garnalenvissers ongeveer 7,4 miljoen kilo binnen, 54 procent minder dan een jaar daarvoor. Omdat er weinig garnalen gevangen zijn, is de diepvriesvoorraad laag. Dat leidt tot bevoorradingsproblemen.

Tegenvallende vangst

Deze tegenvallende vangst komt door meerdere factoren, zoals veranderingen in zeestromingen door windturbineparken en het terugbrengen van visgebieden in de Noordzee, omdat die zijn aangewezen als natuurgebied. Ook hebben vissers met een MSC-keurmerk te maken met beperkingen in tijd en in vislocaties, om overbevissing tegen te gaan.

De hoeveelheid gevangen grijze zeegarnalen wisselt elk jaar al flink, maar momenteel is de schaarste groter dan het de afgelopen decennia is geweest. De Noordzeegarnaal heeft maar een korte levensduur, waardoor de hoeveelheid nieuwe aanwas veel invloed heeft op de totale hoeveelheid. Die hoeveelheid nieuwe aanwas valt momenteel erg tegen. Dat komt door gebrek aan voedingsstoffen in het water, en doordat er veel meer wijting in zee zit dan anders. Wijting voedt zich met garnalen.

Brandstofprijzen

Daarnaast zijn er toenemende kosten voor de visserijsector, zoals hogere brandstofprijzen en onderhoudskosten van schepen en apparatuur. Deze kosten moeten uiteindelijk worden doorberekend aan de handel, en dat zorgt voor de hogere prijzen voor Hollandse garnalen en Stellendamse garnalen. Veel restaurants en winkels stoppen zelfs tijdelijk met de verkoop.

In augustus breekt het nieuwe garnalenseizoen aan en wordt duidelijk of er weer meer garnalen binnengehaald kunnen worden. Dan wordt bekend of de garnalenprijs zo hoog blijft.



Door Linda van der Klooster