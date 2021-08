Waarom maait Staatsbosbeheer juist nu de natuur zo in bloei staat?

Staatsbosbeheer krijgt de laatste tijd veel vragen over waarom ze nu aan het maaien zijn. Juist nu de natuur zo mooi in bloei staat. Het is niet zo dat ze dit sinds 2021 pas doen, het nieuwe beleid is er al een paar jaar. Maar omdat het nu in veel gebieden tegelijkertijd gebeurt vanwege de weersomstandigheden valt het waarschijnlijk meer op.

In de podcast van FlakkeeNieuws spreken we met Piet van Loon, boswachter op Goeree-Overflakkee. Hij vertelt ons waarom dat maaien juist nu gebeurt.

De podcast is te beluisteren via de bekende podcastdiensten zoals Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts.