Waarschuwing voor kampeerders en caravanbezitters, hoge boetes

Per 1 maart 2024 zijn de verkeersboetes fors gestegen in Nederland. Niet alleen boetes voor door rood rijden of niet handsfree bellen. Maar ook als kampeerder zijn er specifieke overtredingen waarvoor je bestraft kunt worden. Bijvoorbeeld met je caravan langer dan drie dagen op de openbare weg staan.

Opgelet als je op vakantie gaat of je vakantie aan het voorbereiden bent. Wildkamperen blijft bijvoorbeeld verboden in Nederland volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Sta je toch met je camper, vouwwagen of tent op of aan de weg, dan riskeer je een boete van 160 euro. Ditzelfde bedrag geldt voor wildplassen en het achterlaten van ontlasting in de natuur of op straat.

Laat je caravan niet te lang voor de deur staan. Dit geldt ook voor campers, met uitzondering van kleine urban campers die ook als personenauto dienen. Een overtreding kan je 120 euro kosten, eerder was dat zo'n 100 euro.

Het te zwaar beladen van voertuigen, inclusief campers, caravans en vouwwagens, kan resulteren in een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van het overschot aan gewicht. Bij meer dan 10% overgewicht betaal je 180 euro, bij 25% overbelading 270 euro en bij 50% overgewicht 400 euro. Voor meer dan 75% overgewicht kan de boete oplopen tot wel 500 euro.



Door Internetredactie Omroep Archipel