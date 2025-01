Wandeltocht voor Elin volgeboekt: steun voor onderzoek naar leukodystrofie

De wandeltocht voor Elin, georganiseerd door medewerkers van woningcorporatie Oost-West Wonen, is een groot succes. Met maar liefst 265 deelnemers is de tocht, die op zaterdag 18 januari 2025 plaatsvindt, volledig volgeboekt. De inschrijving is inmiddels gesloten. Het doel van de actie is geld in te zamelen voor onderzoek naar leukodystrofie, een zeldzame hersenaandoening waaraan Elin, de dochter van collega Gerdiena Fase, lijdt.

De organisatie had oorspronkelijk ruimte voor 250 deelnemers, maar door de overweldigende belangstelling is dat aantal iets overschreden. Het inschrijfgeld van minimaal € 5,- per persoon en eventuele extra donaties gaan volledig naar het onderzoek, dat dringend financiële steun nodig heeft. De medewerkers van Oost-West Wonen bedanken iedereen die zich heeft ingeschreven of een bijdrage heeft geleverd.



Door Internetredactie Omroep Archipel