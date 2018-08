Wapen en drugs gevonden in vakantiehuisje Ouddorp

Zaterdagavond 4 augustus 2018 is op de Stoofweg in Ouddorp een 20-jarige man uit Orbgrund Bad Orb (D) aangehouden nadat bij hem in zijn vakantiewoning in Ouddorp een wapen, patronen en drugs is gevonden.

Een schoonmaakster van het vakantiepark slaat alarm als de verdachte ongevraagd aan haar een wapen laat zien. Hij wil deze veilig opbergen in een kluisje in zijn vakantiewoning. De vrouw schrikt hiervan en vertelt de manager over wat zij heeft gezien. Deze besluit de politie er bij te halen.

Machtiging doorzoeking

Met een machtiging van de hulpofficier van justitie wordt een kijkje genomen in de vakantiewoning. Daar wordt een gas/alarmpistool, patronen, 72.8 gram hennep en 3.7 gram hasj gevonden. Nadat de verdachte in Renesse is aangetroffen is hij voor verhoor en nader onderzoek overgebracht naar een politiebureau