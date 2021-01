Warme winterjassen voor de vrijwilligers van de Voedselbank

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) heeft donderdag 7 januari namens de gemeente tien warme winterjassen overhandigd aan de Voedselbank Goeree-Overflakkee. De jassen zijn voor de vrijwilligers die door weer en wind buiten hun werk doen.

Door het coronavirus is de werkwijze bij de Voedselbank veranderd. Eerst was het zo dat mensen die in aanmerking komen voor een pakket naar binnen liepen om het pakket op te halen. Nu moeten ze in hun auto blijven zitten en wordt het pakket door de vrijwilligers ingeladen. Ook worden parkeerwachters ingezet om grote drukte op de locatie aan de Oostplaatseweg in Middelharnis te voorkomen en de toestroom in goede banen te leiden.

Vanwege de winterse omstandigheden heeft de Voedselbank Goeree-Overflakkee recent de gemeente gevraagd om warme jassen, die kou en regen tegenhouden. “Daar konden we wel bij helpen, goed om zo ons steentje te kunnen bijdragen”, aldus de wethouder. Tijdens zijn korte bezoek informeerde hij ook naar hoe het momenteel bij de Voedselbank gaat, met alle genomen coronamaatregelen. “De Voedselbank doet fantastisch werk en het is belangrijk dat dat door kan gaan. Ik ben blij met alle vrijwilligers die ook in deze lastige tijd zich inzetten om eten in te zamelen, te ordenen en uit te delen.”

Het ging overigens vooral om een symbolische overhandiging. Vanwege de kou zijn de jassen in gebruik genomen op het moment dat ze aankwamen.