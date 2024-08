Wat gebeurt er met het oude pand van de bieb?

Het oude gebouw van de bibliotheek aan het Kerkepad komt leeg te staan. De bibliotheek in Middelharnis verhuist naar het Diekhuus. Op 4 september 2024 opent burgemeester Grootenboer-Dubbelman het geheel gerenoveerde Diekhuus na een verbouwing die maanden heeft geduurd.

Door Linda van der Klooster

De gemeente is al aan het nadenken over de nieuwe bestemming van het pand. Er wordt uitgegaan van sloop van het gebouw om het gebied aantrekkelijker te maken, vertelt een woordvoerder van de gemeente. "Mogelijk kan het pand nog tijdelijk worden verhuurd in afwachting daarvan."

PLUS Slingerland, die in het gebouw ernaast zit, zou de supermarkt graag uitbreiden. Waar de grond na sloop voor ingezet kan worden, is nog de vraag, legt de gemeentewoordvoerder uit. "Dat zou de gebiedsontwikkeling rond de PLUS kunnen zijn, maar daar is nog geen besluit over genomen."

Subsidie

De gemeente heeft in juni 2024 samen met BIZ Middelharnis Centrum een aanvraag ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze subsidie van een miljoen euro is bedoeld om het winkelgebied toekomstbestendig te maken door aanpassingen die het winkelgebied en de omgeving aantrekkelijker en duurzamer maken, en om leegstand tegen te gaan. "De mogelijke toekenning van deze subsidie kan nog van invloed zijn op het uiteindelijke besluit van de gemeente," zegt de woordvoerder. De subsidie moest voor 1 juli zijn aangevraagd. Het is nog niet zeker of deze uiteindelijk wordt toegekend. In totaal hebben 41 gemeenten een projectvoorstel ingediend voor 87 miljoen euro, terwijl er maar 22 miljoen euro beschikbaar is. Eind november 2024 wordt naar verwachting bekend welke gemeenten financiering ontvangen en aan de slag kunnen.