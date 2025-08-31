Water Natuurlijk eist verbetering slootonderhoud

De politieke partij Water Natuurlijk uit zware kritiek op het Waterschap Hollandse Delta vanwege het slechte onderhoud van de watergangen in hun werkgebied. Volgens de partij voldoet het onderhoud op de Zuid-Hollandse Eilanden, waaronder Goeree-Overflakkee, niet aan de wettelijke normen. Water Natuurlijk wijst erop dat dit leidt tot ernstige verstoringen in het ecosysteem, zoals vissterfte, die onder meer door sportvissers wordt gemeld. De partij eist dan ook een verbeterd beheer van het watersysteem.

Water Natuurlijk stelt dat het onderhoud van de watergangen een cruciale rol speelt in het verbeteren van de waterkwaliteit. Ze benadrukken dat slecht onderhoud leidt tot dichtgroeiende watergangen, wat niet alleen de waterafvoer belemmert, maar ook de waterkwaliteit aantast. De partij pleit voor een minder ingrijpende aanpak, waarbij delen van de sloten worden overgeslagen om het ecosysteem zoveel mogelijk intact te houden en snel te laten herstellen. Daarnaast vraagt Water Natuurlijk om het gebruik van visvriendelijk materiaal en een betere monitoring van watertemperatuur en zuurstofgehalte.

Een ander kritiekpunt is het deponeren van slootvuil in het talud, de schuine zijde van een sloot, wat volgens de partij in strijd is met de wet en de waterkwaliteit verslechtert. Water Natuurlijk vindt het onacceptabel dat het waterschap deze regels zou overtreden en roept op tot verbeteringen in het beheer van de watergangen.

Complex

Het Waterschap Hollandse Delta reageert op de kritiek en stelt dat de situatie complexer is dan Water Natuurlijk doet voorkomen. Volgens het waterschap is het onderhoud van de watergangen verdeeld over verschillende partijen, waaronder gemeenten, natuurorganisaties en particuliere eigenaren van aangrenzende percelen. Het waterschap voert controles uit, bijvoorbeeld via de jaarlijkse schouw, om te waarborgen dat het onderhoud op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Waterschap Hollandse Delta benadrukt dat het baggeren en maaien van de sloten noodzakelijk zijn om het waterpeil in de polders te handhaven. In droge periodes wordt water via de sloten aangevoerd voor de landbouw en natuur, terwijl in natte periodes het regenwater naar gemalen wordt afgevoerd om overstromingen in de laaggelegen polders te voorkomen.

Daarnaast wijst het waterschap op de strengere gedragscode die het volgt, die voorschrijft dat bagger en maaisel in sommige gevallen juist bij de slootinsteek moeten blijven liggen om het natuurbeheer te bevorderen. Ze geven aan dat zij al gefaseerd maaien om voldoende ruimte te laten voor watervogels, insecten, riet en waterplanten, die bijdragen aan een goede waterkwaliteit. In sommige gevallen, waar de sloten te smal zijn, is dit echter niet altijd mogelijk. Om die reden werkt het waterschap steeds meer aan natuurvriendelijke oevers en ondiepe oeverzones.

Door Internetredactie Omroep Archipel