Waterbus Haringvliet expeditie tot 30 september

Is het je in de zomervakantie niet gelukt om de Haringvliet Expeditie te beleven? De Waterbus Haringvliet Expeditie vaart in de maand september nog in de weekenden op zaterdag en zondag. Met uitzondering van 8 en 9 september 2018, alle waterbussen worden dan ingezet voor de Wereld Havendagen in Rotterdam.

De afgelopen zomermaanden heeft Waterbus Haringvliet Expeditie 6 dagen per week gevaren. Op dit moment hebben 10.000 mensen de Haringvliet Expeditie beleefd, dit zijn er 2200 meer dan vorig jaar.

Haringvliet Expeditie

Waarom op expeditie? Met de Haringvliet Expeditie kun je het Haringvliet op een unieke wijze beleven namelijk vanaf de waterbus. Spot bijzondere vogels zoals de lepelaar tijdens de vaart over het Haringvliet. Of doe verschillende interessante en leuke plaatsen aan, zoals Tiengemeten, Middelharnis, Stellendam, Hellevoetsluis of Willemstad.

Leuk dagje uit

Op de verschillende plekken is meer dan genoeg te doen en te beleven. Zo vind je op Tiengemeten een ware natuurspeeltuin en kun je op zoek naar de bever en zijn leefgebied. Of wat dacht je van A Seal, de zeehondenopvang in Stellendam, waar je kunt zien hoe zieke en verzwakte zeehondjes worden verzorgd. En waar je alles leert over de zeehond en hun leefgebied. In Middelharnis kun je genieten van de terrassen en de winkels. In Sommelsdijk wandel je heerlijk door de oude dorpskern en kun je een bezoek brengen aan het interactieve Streekmuseum. Of bezoek de vestingsteden Hellevoetsluis of Willemstad. Kortom voor ieder wat wils.

Waterbuskaarten

