Waterrot zorgt voor dramatische aardappeloogst op Goeree-Overflakkee

Het is een bijzonder zwaar jaar voor de aardappeltelers op Goeree-Overflakkee. Door het natte najaar in 2017 kon een deel van de aardappels niet geoogst worden. En partijen die nu wel in de opslag liggen te drogen, hebben bijna allemaal te maken met waterrot. "Als je die aardappels niet op tijd uit de cel haalt, komen ze bijna letterlijk naar buiten drijven."

Rinus van Rossum van toeleverancierbedrijf Van Iperen uit Oude-Tonge windt er geen doekjes om. "Dit seizoen is ronduit slecht; het geeft veel meer ellende dan voorgaande jaren." Ook aardappelverwerkingsbedrijf Aviko Potato zegt dat telers alle zeilen bij moeten zetten om de schade te beperken. "Het product ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar in bewaring manifesteren zich toch rotte knollen."

Aviko waarschuwt akkerbouwers drie keer per week de aardappelhoop op natte plekken te controleren. Van Iperen-adviseur Van Rossum raadt Flakkeese telers aan om liever elke dag in de cel te kijken. "Er is in Zuid-West Nederland veel meer neerslag gevallen dan in andere delen van het land. Dat geeft ook veel meer ellende. Alleen in een vroeg stadium kun je nog bijsturen."

Schimmelkaas

Hij maakt de vergelijking met kaas. "Eerst denk je dat de kaas nog goed is, een dag later zie je een wit puntje en voor je het weet is de hele kaas beschimmeld." Als het rot toeneemt in de bewaring is er maar één optie. Zo snel mogelijk verkopen, soms is het al zo erg dat de aardappelen eerst gewassen en uitgezocht moeten worden voordat ze verkocht kunnen worden. De rotte aardappels moeten dus meteen verwijdert worden, willen ze de rest niet aansteken. Soms helpt het ze te wassen en opnieuw te drogen, maar vaak is de schade te groot om ze nog te kunnen verkopen.

Vooral het Agria-aardappelras is gevoelig voor schimmel. En laat dit ras nu juist veel geteeld worden op Goeree-Overflakkee. "Het is een gewilde frietaardappel die een mooie bakkleur geeft, daarom kun je er een mooie prijs voor vragen. Steeds meer telers zijn de Agria om die reden gaan poten. Maar hij is ook lastig te telen en te bewaren, en dat waren we even vergeten."

Holle knollen

De afgelopen jaren hadden de telers geluk: de weersomstandigheden waren gunstig en de oogst verliep voorspoedig. Begin 2017 was echter warm en droog, en later viel er juist veel regen. Daardoor groeiden de aardappelen als kool en sommige knollen werden hol van binnen. In die grote, holle Agria-aardappelen kan natrot makkelijk toeslaan. "Nu weet iedereen weer waarom het zo’n moeilijk ras is om te telen," aldus de adviseur.

Op Flakkee zijn zo’n 250 aardappeltelers, die leveren aan Aviko, Farm Frites of Lamb Weston. Een gemiddelde teler heeft een areaal van 30 hectare aardappels. "Als er waterrot in je oogst zit, kun je niks leveren. Dan heb je al snel twee ton minder aan inkomsten. Dat komt hard aan hoor. Je mag hopen dat zo’n akkerbouwer ook nog andere gewassen teelt. Gelukkig zijn de meesten er op tijd bij, maar ik sluit faillissementen niet uit."

De consument hoeft zich geen zorgen te maken om zijn frites of stamppot. Doordat in andere delen van het land de oogst beter uitpakt, is er nog voldoende aardappelaanbod.