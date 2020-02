Waterschap en gemeente samen aan de pomp

Als het water in het Haringvliet te ver stijgt, gaan de sluisdeuren bij het Havenkanaal dicht. Het overtollige regenwater kan dan niet meer het Havenkanaal uit, want de weg naar het Haringvliet is afgesloten. Waterschap Hollandse Delta en gemeente Goeree-Overflakkee werken samen aan de oplossing.

“Het water in het Havenkanaal hoopt zich op en dat kan problemen geven.” legt Jan van der Baan van Waterschap Hollandse Delta uit. “Er zijn pompen nodig om het water over de sluisdeuren te krijgen.”

Dat is een taak van de gemeente Goeree-Overflakkee, want die beheert het Havenkanaal en de sluizen. Het water moet een hoogteverschil van ongeveer een meter overbruggen.

“Het probleem is dat wij niet over de juiste pompen beschikken, maar het waterschap wel,” zegt Anton Goossen van de gemeente. Een oplossing lag voor de hand. Dus stond er half februari 2020 een mobiele pomp van het waterschap bij de keersluizen. Medewerkers van het waterschap en de gemeente gingen gezamenlijk aan de slag. In enkele uren tijd lagen er drie leidingen van ruim 42 meter.

“Binnen 4 uur was het water in de haven 15 centimeter gezakt,” zegt Goossen. “En de samenwerking met het waterschap verliep goed.” Ook Hollandse Delta kijkt terug op een geslaagde oefening.

De situatie is ontstaan toen de sluizen in de Haringvlietdam op een kier werden gezet. Tot die tijd werd het teveel aan regenwater afgevoerd via het polderwatersysteem van het waterschap, als er hier ruimte voor was. Door het op een kier zetten van de sluizen kan het zoutgehalte in het Havenkanaal hoger worden. Dit water afvoeren via de polder is daardoor geen optie meer.