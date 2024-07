Waterschap haalt bootjes weg bij Havenhoofd

Er liggen zes verlaten en half gezonken bootjes bij de haven in Havenhoofd (Goedereede). Deze bootjes liggen op niet toegestane plekken en liggen in de weg waardoor er niet gemaaid kan worden. Is er een boot van u? Neem dan contact op met het waterschap.

Het waterschap heeft op de bootjes waar het om gaat een bordje geplaatst met het verzoek aan de eigenaar deze uiterlijk 20 augustus weg te halen. Na deze periode haalt het waterschap de bootjes weg en worden deze opgeslagen bij het waterschap tot uiterlijk 29 november 2024. De eigenaar kan het ophalen na betaling van de door het waterschap gemaakte kosten. Als dit niet gebeurt worden ze afgevoerd.

Neem voor meer informatie contact op met het waterschaploket: 088 974 3000.



Door Internetredactie Omroep Archipel