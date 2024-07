Waterschap Hollandse Delta start met emissiecoaches

Speciale emissiecoaches gaan boeren op de Zuid-Hollandse eilanden helpen om emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Minder van deze middelen in de sloot is beter voor de waterkwaliteit. De subsidie hiervoor is nu definitief toegekend.

Een belangrijk punt voor de emissiecoaches is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of de akker in de sloot terechtkomen (emissie). De coaches geven advies over wat een boer kan doen om dit te voorkomen. De coach richt zich op de dagelijkse praktijk tijdens het seizoen. Als neutrale gesprekspartner helpt de coach de boer om een volgende stap te zetten naar duurzamere landbouw.

Duurzamere landbouw

Het doel van het project is: kennis delen en bewustwording vergroten over emissie van gewasbeschermingsmiddelen en het voorkomen van deze stoffen in het milieu. Er is een meetnetwerk opgezet dat vanaf begin dit jaar op twintig locaties een breed pakket aan gewasbeschermingsmiddelen meet. Door meer inzicht kunnen problemen zoals normoverschrijding, fouten en slordigheden worden voorkomveren.

Samenwerking in de regio

De coaches zijn mensen met kennis van de sector en het gebied en werken vanuit het project 'Aanpak reductie gewasbeschermingsmiddelen Zuid-Hollandse Eilanden'. Dit project is een samenwerking tussen milieudiensten, waterschap Hollandse Delta, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), LTO Noord en Provincie Zuid-Holland. De omgevingsdiensten DCMR en ZHZ begeleiden het project. Het wordt gefinancierd vanuit de DAW-Impulsregeling, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

De emissiecoaches starten in 2024 in drie gebieden: Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Het project loopt tot en met 2027.



Door Internetredactie Omroep Archipel