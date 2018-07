Waterschap neemt extra maatregelen vanwege zeer hoge temperaturen

Waterschap Hollandse Delta heeft besloten uit voorzorg op te schalen naar Waterschap Operationeel Team (WOT). Met de inzet van een aantal mobiele pompen kunnen ze de waterstanden op dit moment nog steeds op peil houden. Echter ziet het waterschap ook de prognoses voor het weer (zeer hoge temperaturen) en de rivierafvoer (langzaam steeds verder dalend) en de opkomst van blauwalg in het Volkerak. Om hierop voorbereid te zijn, heeft het waterschap besloten op te schalen.

Waterpeilen

In vrijwel het hele gebied kunnen ze de waterstanden nog op peil houden. Op sommige locaties moeten daarvoor maatregelen getroffen worden. Vanwege blauwalg in het Volkerak heeft het waterschap de inlaat Galathee ten zuiden van Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee gesloten. Sloten in de achterliggende polders worden vanaf nu gevoed via de alternatieve route via Gemaal Den Bommel.

Gras op dijken

Gras op de dijken zorgt ervoor dat de dijk bestendig is tegen erosie bij hoge waterstanden en neerslag. Schapen helpen daarbij en grazen het gras kort, waardoor de grasmat stevig blijft. Vanwege de droogte ziet het Waterschapdat het gras op de dijken nu geel en droog wordt. Bij droog gras beginnen de schapen met het opeten van de wortels van het gras en daardoor wordt de grasmat minder robuust. Daarom gaan ze de dijken daarop nu inspecteren en indien nodig bepalen ze of en welke maatregelen er nodig zijn.

25 juli 2018