Waterschap plaatst honderd bankjes in de polder

Waterschap Hollandse Delta zal op termijn in totaal honderd extra zitbanken plaatsen in de polders van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten. Dit heeft het algemeen bestuur van het waterschap woensdag 23 maart 2022 besloten.

De Verenigde Vergadering stemde in met een voorstel voor honderd zitbanken langs de wegen en fietspaden en op de dijken van het waterschap. Het voorstel kwam er na een aangenomen motie van Petra van Nes-de Man van Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD).

Landschapsplannen

Het waterschap is met gemeenten en andere belanghebbenden in overleg over zogeheten landschapsplannen. Tijdens dat overleg wordt besproken waar een zitbank een waardevolle toevoeging is en of cofinanciering mogelijk is.

Cofinanciering

De zitbanken worden hufterproof, vandalismebestendig, indien mogelijk circulair en gemaakt van restmateriaal zoals hout van door het waterschap gekapte bomen. Op de zitbank komt het logo van het waterschap en indien gewenst ook van de cofinancierende gemeente of organisatie.

Overigens staan langs de wegen en fietspaden van het waterschap nu al ongeveer honderd zitbanken.