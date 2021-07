Waterschap wil bloemrijke en kruidenrijke dijken

De dijken beschermen het land tegen overstromingen. Het is dus belangrijk dat deze dijken sterk blijven. Waterschap Hollandse Delta start een proef om veilige dijken en meer biodiversiteit te combineren. Ze willen bloemrijke en kruidenrijke dijken.

De dijk wordt steviger door de verschillende worteldieptes. Ze houden rekening met zeldzame planten- en diersoorten. Ook kunnen insecten er beter leven. Om tot kruidenrijke beplanting te komen, bepalen ze per proeflocatie hoe ze maaien.

Maatwerk voor maaiwerk

Omdat iedere dijk anders is, is maatwerk belangrijk. In het najaar van 2021 onderzoekt het waterschap alle proefdijken op de ontwikkeling van planten en de toename van insecten. Natuurlijk wordt ook de stevigheid van de dijk gecontroleerd. Zo beoordelen ze het huidige beheer. Zorgt het voor een goede ontwikkeling? Of moeten ze het aanpassen door bijvoorbeeld anders te maaien? Zo werkt het waterschap aan meer biodiversiteit op veilige dijken.