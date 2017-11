Watersnoodramp 1953 in virtual reality bij het Streekmuseum

Je woont in een boerderij achter de dijk. Het heeft flink gestormd. s' Avonds kijk je nog even bezorgd naar het hoge water en ga je naar bed. Dan wordt je wakker van luidende klokken, sirenes en hoor je de buren schreeuwen. Je rent naar buiten, waar het opkomende water je volkomen verrast. Het eerste wat je denkt: is mijn familie veilig?

Het zou het verhaal kunnen zijn van overlevenden van die fatale februarinacht in 1953, toen springtij en een zuidwesterstorm samen de grootste natuurramp in de Nederlandse geschiedenis veroorzaakten. Voor de meeste Nederlanders is de Watersnoodramp een verhaal dat ze hebben gelezen of gehoord. Maar vanaf februari 2018 is het mogelijk om te ervaren wat er die nacht heeft plaatsgevonden.

Het scenario hierboven vormt het uitgangspunt van Studio Maslow bij het creëren van een dramatische vertelling in Virtual Reality. Het voorstel overtuigde het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, dat hen de opdracht gaf tot het tot leven brengen van het Flakkee van de jaren ‘50. Eerder dit jaar ontving het museum van Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee en het Prins Bernhard Cultuurfonds subsidie voor een VR-installatie.

De VR-installatie zal worden geopend op 3 februari, daags na de 65-jarige herdenking van de Watersnoodramp. Het project heet toepasselijk ‘Watersnoodramp 1953' (WR53) en maakt gebruik van allerlei innovatieve technologie. Virtual reality staat voor de technologie waarmee je door een bril op te zetten beelden te zien krijgt, en dat je door je hoofd te draaien voor, achter, onder en boven kan kijken. Voor WR53 werkt Studio Maslow met de Oculus Rift-brillen. Deze brillen hebben trackers, waardoor hoofdbewegingen je perspectief veranderen, wat de ervaring nog levensechter maakt.

De VR-beleving van WR53 combineert verder een gemodelleerde 3D-wereld met bewegende acteurs. Daarnaast verandert het standpunt van de kijker en wordt er gespeeld met tempowisselingen. Maslows hoofd technologie Josse Spiertz is enthousiast: "VR gaat al wat jaren mee, maar de toepassingen volgen elkaar in razend tempo op. Het is fantastisch om daarmee te kunnen ontwikkelen. Wat wij in februari kunnen laten zien, was letterlijk een jaar daarvoor nog niet mogelijk."

Kuba Szutkowski, artistiek leider van Studio Maslow, is enthousiast over de drama-elementen die binnen het project een belangrijke plaats innemen. "Tot nog toe zie je vaak dat VR vooral een gimmick is. Je zet de bril op en kijkt om je heen, alles ziet er mooi uit, maar na twintig seconden ben je wel uitgekeken. Wij willen de theatrale mogelijkheden van de virtuele wereld verkennen. Mensen personages laten leren kennen, hun dilemma's introduceren. Mensen de spanning laten voelen, alsof ze er bij waren die nacht."

Museumbestuurder Bertrand van den Boogert benadrukt de noodzaak om deze verhalen te blijven vertellen: "VR is een nieuw middel waarmee we als museum onze opdracht kunnen vervullen. Deze installatie is geen attractie. We hebben gekozen voor een vertelling waarin we rekening houden met de slachtoffers, overlevenden en nabestaanden. We willen het verhaal van de ramp met respect vertellen aan de jongere generatie".

De VR-installatie 'Watersnoodramp 1953' zal vanaf 3 februari dagelijks te zien zijn in Streekmuseum Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Het museum is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 14:00-17:00, woensdag ook van 10:00-12:00. De VR-installatie wordt zittend beleefd en is geschikt voor 12+.