Waterstof tankstation bij Oude-Tonge feestelijk geopend

Wethouder Jaap-Willem Eijkenduijn, Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland en CEO Tonnie van Peperstraten van Greenpoint namen woensdag 13 maart 2024 bij Oude-Tonge het eerste waterstof tankstation van Goeree-Overflakkee in gebruik. Waterstof als brandstof combineert de praktische voordelen van benzine tanken met de duurzaamheidsvoordelen van elektrisch rijden. Bij het tankstation in Oude-Tonge staat ook een elektrolyse-installatie om de waterstof te maken.

Waterstof tanken gaat per kilo. Eén kilo kost iets meer dan € 19,-. Per kilo kun je ongeveer 100 kilometer rijden en er gaat ongeveer vijf kilo in een tank. Omdat er alleen uitstoot van waterdamp is, is het erg duurzaam.

Het waterstof tankstation is mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van de gemeente Goeree-Overflakkee, de provincie Zuid-Holland en de Europese Unie. De komst van dit groene tankstation heeft een lange aanloop gehad.

Van Kessel Olie en Greenpoint hopen op overeenkomsten om waterstofbrandstof aan bedrijven te leveren, om duurzaamheid uiteindelijk winstgevend te maken.



Door Internetredactie Omroep Archipel