Waterstoftractor voor waterschap Hollandse Delta

Sinds medio maart 2023 beschikt Hollandse Delta over een tractor die op waterstof en HVO-diesel rijdt. „Dit maakt onze CO2-voetafdruk weer een stukje kleiner en komen we een stap dichter bij een duurzame en circulaire organisatie”, aldus Wouter de Deugd van het waterschap.

De tractor rijdt zowel op waterstof als op HVO-diesel. HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) is een nieuw type diesel. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. „Er komt geen druppel aardolie aan te pas.” Door het gebruik van waterstof wordt er nauwelijks stikstof uitgestoten. Het waterstof zit opgeslagen in 5 cilinders, die een plaatsje hebben gevonden bovenop de tractorcabine. Hollandse Delta wil minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer duurzaam werken.

Uniek

Dit soort tractoren wordt al regelmatig gebruikt binnen de aannemerij. Waterschap Hollandse Delta is het eerste waterschap in Nederland dat zo’n tractor aankoopt. De New Holland dual power tractor is geleverd door Zuidtec uit Maasdam. Het waterschap gebruikt de tractor bij de werkzaamheden op Goeree-Overflakkee.