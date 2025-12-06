 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Wederom auto in de sloot, bestuurder aangehouden

Foto behorende bij Wederom auto in de sloot, bestuurder aangehouden
Foto behorende bij Wederom auto in de sloot, bestuurder aangehouden
Foto behorende bij Wederom auto in de sloot, bestuurder aangehouden

Zaterdagmiddag 6 december 2025 zijn hulpdiensten uitgerukt naar de Nieuwe Bloksedijk bij Achthuizen vanwege een auto die in de sloot terecht was gekomen.

Ter plaatse bleek dat de automobilist in een bocht rechtdoor was gereden, van de dijk was geraakt en in de sloot tot stilstand was gekomen. De twee inzittenden zijn nagekeken en behandeld in de ambulance, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed (artikel 8).

Zaterdag 6 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

