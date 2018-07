Op maandagmorgen 23 juli 2018 is de brandweer wederom uitgerukt voor een natuurbrand op de Slikken van Flakkee. Iets voor 11:00 uur werd de brand ontdekt waarna snel is opgeschaald door de brandweer.

Ter plaatse bleek er ongeveer 80 m gras evenwijdig aan het wandelpad in brand te staan. De brand was snel onder controle, maar om te voorkomen dat het vuur weer oplaait werd er nog extra nageblust. De brandweer gaat er vanuit dat er opzet in het spel is.