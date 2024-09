Wederom getuigenoproep mishandeling in Middelharnis

Op donderdag 5 september 2024, omstreeks 12:45 uur, heeft er een mishandeling plaatsgevonden aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis. Het slachtoffer is hierbij meerdere malen geslagen en geschopt door de verdachte. Meerdere omstanders zijn getuige geweest van deze mishandeling.

Heeft u iets gezien van deze mishandeling of heeft u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, onder vermelding van registratienummer 2024308043.



Door Internetredactie Omroep Archipel